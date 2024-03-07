Два украинских БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью
Два беспилотника ВСУ сбили в Ленинградской области, сообщает Mash. Дроны летели на минимальной высоте прямо над деревьями, поэтому их не смогли поразить в других регионах. Так, они успели незаметно преодолеть Брянскую, Смоленскую, Псковскую, Тверскую и Новгородскую области.
В окрестностях Санкт-Петербурга лесополоса стала менее густой, поэтому истребители смогли пресечь атаку. По предварительным данным, БПЛА были запущены из Черниговской области. В настоящее время специалисты работают над определением их модели.
А ранее Life.ru сообщал, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью. В результате атаки никто не пострадал. Кроме того, два вражеских БПЛА сбили на территории Тульской области.
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