Два украинских БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью

Два беспилотника ВСУ сбили в Ленинградской области, сообщает Mash. Дроны летели на минимальной высоте прямо над деревьями, поэтому их не смогли поразить в других регионах. Так, они успели незаметно преодолеть Брянскую, Смоленскую, Псковскую, Тверскую и Новгородскую области.