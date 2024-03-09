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8 марта, 23:34

Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области

Старовойт: Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области, работает ПВО

Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области, находящихся дома жителей просят укрыться в помещениях без окон. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, в региональном центре также работает ПВО.

"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении в Белгородской области трёх украинских беспилотников. Ещё один вражеский дрон сбили в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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