Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области, находящихся дома жителей просят укрыться в помещениях без окон. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, в региональном центре также работает ПВО.

"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал чиновник в телеграм-канале.