Массовая атака беспилотников отражена в Ростовской области

Массовая атака беспилотников отражена в городе Таганроге Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются", — написал он в телеграм-канале.

Двенадцать беспилотников сбила система ПВО в Волгоградской и Белгородской областях

Двенадцать беспилотников сбила система ПВО в Волгоградской и Белгородской областях

Life.ru также сообщал, что сегодня ранее в Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Находящихся дома жителей попросили укрыться в помещениях без окон. Позднее стало известно об уничтожении украинского беспилотника в регионе.