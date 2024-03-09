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9 марта, 00:40
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Массовая атака беспилотников отражена в Ростовской области

Губернатор Голубев: Массовая атака дронов отражена силами ПВО в Таганроге

Массовая атака беспилотников отражена в городе Таганроге Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются", — написал он в телеграм-канале.

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Двенадцать беспилотников сбила система ПВО в Волгоградской и Белгородской областях

Life.ru также сообщал, что сегодня ранее в Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Находящихся дома жителей попросили укрыться в помещениях без окон. Позднее стало известно об уничтожении украинского беспилотника в регионе.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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