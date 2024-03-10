Украинский дрон упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области
Старовойт: Дрон ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области
Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что в Курске в настоящее время работает ПВО.
По словам главы области, на месте падения дрона ВСУ работают спасатели и оперативные службы.
Ранее Старовойт сообщил, что в Курске объявлена ракетная опасность. Он призвал граждан, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой).
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