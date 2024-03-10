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10 марта, 05:44
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Украинский дрон упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области

Старовойт: Дрон ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области

Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что в Курске в настоящее время работает ПВО.

По словам главы области, на месте падения дрона ВСУ работают спасатели и оперативные службы.

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Ранее Старовойт сообщил, что в Курске объявлена ракетная опасность. Он призвал граждан, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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