Женщина погибла в Курской области при обстреле ВСУ, её супруг серьёзно пострадал

ВСУ обстреляли село Кульбаки Глушковского района. В результате атаки погибла женщина, её супруг получил серьёзные травмы. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, пострадавшему оказывается вся необходимая медпомощь.

"В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Её супруг получил обширные ожоги", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона также добавил, что при обстреле со стороны украинской армии повреждено ещё одно домовладение. В населённом пункте частично отсутствует свет. На место возгорания выехали пожарные.