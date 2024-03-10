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10 марта, 04:43

Ещё два украинских беспилотника уничтожено над Белгородской областью

Минобороны: Над Белгородской областью сбито ещё два дрона ВСУ

Над Белгородской областью силами противовоздушной обороны уничтожено ещё два украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны РФ, террористическая атака киевского режима была пресечена в 06:40 мск.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.

Над Белгородской областью сбит ещё один дрон ВСУ самолётного типа
Над Белгородской областью сбит ещё один дрон ВСУ самолётного типа

Об уничтожении над Белгородской областью двух украинских беспилотников Минобороны сообщало ранее. Объекты ВСУ были ликвидированы силами ПВО минувшей ночью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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