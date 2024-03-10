Ещё два украинских беспилотника уничтожено над Белгородской областью
Минобороны: Над Белгородской областью сбито ещё два дрона ВСУ
Над Белгородской областью силами противовоздушной обороны уничтожено ещё два украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны РФ, террористическая атака киевского режима была пресечена в 06:40 мск.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.
Об уничтожении над Белгородской областью двух украинских беспилотников Минобороны сообщало ранее. Объекты ВСУ были ликвидированы силами ПВО минувшей ночью.
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