Над Белгородской областью сбит ещё один дрон ВСУ самолётного типа
Минобороны РФ: Силы ПВО сбили ещё один украинский БПЛА в Белгородской области
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. В пресс-службе Минобороны России назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку на территории нашей страны.
"Около 18:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <...> Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
Губернатор региона Вячеслав Гладков атаку пока не комментировал.
Ранее Life.ru сообщал, что в небе над Белгородской областью в субботу днём, 9 марта, также сбили ещё один беспилотник самолётного типа — атака ВСУ была пресечена около 14:15 по московскому времени. Система ПВО, по словам Гладкова, сработала в Грайворонском городском округе. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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