Над Белгородской областью сбит ещё один дрон ВСУ самолётного типа

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. В пресс-службе Минобороны России назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку на территории нашей страны.

Ранее Life.ru сообщал, что в небе над Белгородской областью в субботу днём, 9 марта, также сбили ещё один беспилотник самолётного типа — атака ВСУ была пресечена около 14:15 по московскому времени. Система ПВО, по словам Гладкова, сработала в Грайворонском городском округе. Обошлось без пострадавших и разрушений.