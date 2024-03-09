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9 марта, 16:15

Над Белгородской областью сбит ещё один дрон ВСУ самолётного типа

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили ещё один украинский БПЛА в Белгородской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. В пресс-службе Минобороны России назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку на территории нашей страны.

"Около 18:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <...> Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Губернатор региона Вячеслав Гладков атаку пока не комментировал.

Ранее Life.ru сообщал, что в небе над Белгородской областью в субботу днём, 9 марта, также сбили ещё один беспилотник самолётного типа — атака ВСУ была пресечена около 14:15 по московскому времени. Система ПВО, по словам Гладкова, сработала в Грайворонском городском округе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Выживший при атаке дронов-камикадзе житель белгородского села перенёс операцию, сообщил Гладков
Выживший при атаке дронов-камикадзе житель белгородского села перенёс операцию, сообщил Гладков
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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