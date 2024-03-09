Выживший при атаке дронов-камикадзе житель белгородского села перенёс операцию, сообщил Гладков
Гладков: Пострадавший при атаке дронов ВСУ находится в реанимации
Раненый при атаке дронов-камикадзе ВСУ житель села Рождественка Грайворонского городского округа перенёс операцию и на данный момент находится в реанимации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Жизни мужчины ничего не угрожает.
"Мужчине, который получил множественные ранения <...>, по заключению врачей, ничего не угрожает. Находится в реанимации. Вчера его прооперировали", — написал чиновник в социальной сети VK.
Глава граничащего с Украиной региона отметил, что власти будут делать всё, чтобы пострадавший как можно быстрее выздоровел и вернулся к семье.
Напомним, 8 марта украинские дроны-камикадзе атаковали белгородское село Рождественка. Погибло двое местный жителей, ещё один человек пострадал.
ТАСС / Николай Гынгазов