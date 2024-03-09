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9 марта, 08:15

Выживший при атаке дронов-камикадзе житель белгородского села перенёс операцию, сообщил Гладков

Гладков: Пострадавший при атаке дронов ВСУ находится в реанимации

Раненый при атаке дронов-камикадзе ВСУ житель села Рождественка Грайворонского городского округа перенёс операцию и на данный момент находится в реанимации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Жизни мужчины ничего не угрожает.

"Мужчине, который получил множественные ранения <...>, по заключению врачей, ничего не угрожает. Находится в реанимации. Вчера его прооперировали", — написал чиновник в социальной сети VK.

Глава граничащего с Украиной региона отметил, что власти будут делать всё, чтобы пострадавший как можно быстрее выздоровел и вернулся к семье.

Гладков: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на здание сельхозпредприятия под Белгородом
Гладков: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на здание сельхозпредприятия под Белгородом

Напомним, 8 марта украинские дроны-камикадзе атаковали белгородское село Рождественка. Погибло двое местный жителей, ещё один человек пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Матвей Константинов
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