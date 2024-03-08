Гладков: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на здание сельхозпредприятия под Белгородом
Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия в посёлке Маслова Пристань Белгородской области. Об этом в пятницу, 8 марта, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Посёлок Маслова Пристань Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия", — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, в результате случившегося никто не пострадал, однако от взрыва пробита кровля. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Сегодня под Белгородом в общей сложности было сбито пять украинских беспилотников. В частности, два дрона системы ПВО РФ уничтожили у села Варваровка.
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