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8 марта, 11:59

Гладков: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на здание сельхозпредприятия под Белгородом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия в посёлке Маслова Пристань Белгородской области. Об этом в пятницу, 8 марта, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Посёлок Маслова Пристань Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате случившегося никто не пострадал, однако от взрыва пробита кровля. Сейчас на месте работают оперативные службы.

ВСУ пытались атаковать ж/д станцию в курском посёлке
ВСУ пытались атаковать ж/д станцию в курском посёлке

Сегодня под Белгородом в общей сложности было сбито пять украинских беспилотников. В частности, два дрона системы ПВО РФ уничтожили у села Варваровка.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Никита Осипов
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