ВСУ пытались атаковать ж/д станцию в курском посёлке

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в пятницу, 8 марта, обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано пять прилётов в районе железнодорожной станции", — написал он в телеграм-канале.