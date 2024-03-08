ВСУ пытались атаковать ж/д станцию в курском посёлке
Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино, насчитано пять прилётов у ж/д станции
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в пятницу, 8 марта, обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано пять прилётов в районе железнодорожной станции", — написал он в телеграм-канале.
Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник в Курской области. До этого в регионе объявляли угрозу ракетной опасности. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.
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