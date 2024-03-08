В Белгородской области сбили ещё два украинских беспилотника самолётного типа, пострадавших нет

Системы ПВО РФ сбили два украинских беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

"Сбито два БПЛА самолётного типа в районе села Варваровка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал глава региона в телеграм-канале.

Информацию об уничтожении беспилотников ВСУ подтвердили также в Минобороны РФ.