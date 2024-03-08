В Белгородской области сбили ещё два украинских беспилотника самолётного типа, пострадавших нет
Губернатор Гладков сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА под Белгородом
Системы ПВО РФ сбили два украинских беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
"Сбито два БПЛА самолётного типа в районе села Варваровка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал глава региона в телеграм-канале.
Информацию об уничтожении беспилотников ВСУ подтвердили также в Минобороны РФ.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении в Белгородской области ещё трёх украинских беспилотников. Ещё один вражеский дрон сбили в Курской области.
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