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8 марта, 10:45

В Белгородской области сбили ещё два украинских беспилотника самолётного типа, пострадавших нет

Губернатор Гладков сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА под Белгородом

Системы ПВО РФ сбили два украинских беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

"Сбито два БПЛА самолётного типа в районе села Варваровка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал глава региона в телеграм-канале.

Информацию об уничтожении беспилотников ВСУ подтвердили также в Минобороны РФ.

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Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении в Белгородской области ещё трёх украинских беспилотников. Ещё один вражеский дрон сбили в Курской области.

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Unsplash / Fabrizio Conti

Матвей Константинов
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