Два человека погибли при атаке дронов-камикадзе ВСУ в Белгородской области
Два человека погибли в результате атаки трёх дронов-камикадзе ВСУ на село Рождественка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ещё один мужчина тяжело ранен.
"Бригада скорой помощи выехала на место. Как только будет позволять оперативная обстановка, пострадавшего доставят в медицинское учреждение. Также повреждены экскаватор и манипулятор. Информация уточняется", — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 8 марта, ВСУ предприняли несколько попыток атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Сообщения об уничтожении первых трёх дронов поступили около 13:00, ещё двух — в 14:00, а последнего — в 15:30. Пострадавших нет.
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