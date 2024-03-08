В Белгородской области сбили очередной украинский беспилотник самолётного типа
В Белгородской области уничтожили ещё один украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 14:00 мск ещё один украинский БПЛА самолётного типа уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", — рассказали в ведомстве.
Как уточнил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон сбили в Краснояружском районе. Информация о последствиях на земле уточняется, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, сегодня, 8 марта, в Белгородской области уже сбивали украинские беспилотники. Сообщения о первых трёх дронах появились около 13:00, о ещё двух — в 14:00. Пострадавших нет.
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