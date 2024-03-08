В Белгородской области сбили очередной украинский беспилотник самолётного типа

В Белгородской области уничтожили ещё один украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 14:00 мск ещё один украинский БПЛА самолётного типа уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", — рассказали в ведомстве.