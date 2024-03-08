Регион

Уведомления отключены

8 марта, 12:37

В Белгородской области сбили очередной украинский беспилотник самолётного типа

В Белгородской области уничтожили ещё один украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 14:00 мск ещё один украинский БПЛА самолётного типа уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", — рассказали в ведомстве.

Как уточнил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон сбили в Краснояружском районе. Информация о последствиях на земле уточняется, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Гладков: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на здание сельхозпредприятия под Белгородом
Гладков: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на здание сельхозпредприятия под Белгородом

Напомним, сегодня, 8 марта, в Белгородской области уже сбивали украинские беспилотники. Сообщения о первых трёх дронах появились около 13:00, о ещё двух — в 14:00. Пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров