Российская ПВО сбила очередной дрон ВСУ над Белгородской областью

Атака ВСУ была пресечена около 14:15 по московскому времени, уточнили в министерстве. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сработала в Грайворонском городском округе — БПЛА был сбит фактически на подлёте к Белгороду. По его словам, оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.