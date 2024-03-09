Российская ПВО сбила очередной дрон ВСУ над Белгородской областью
Минобороны РФ: Силами ПВО уничтожен БПЛА самолётного типа в Белгородской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, днём 9 марта средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский БПЛА над Белгородской областью.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
Атака ВСУ была пресечена около 14:15 по московскому времени, уточнили в министерстве. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сработала в Грайворонском городском округе — БПЛА был сбит фактически на подлёте к Белгороду. По его словам, оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее стало известно, что ВСУ второй раз за день атаковали хутор Мухин в Белгородской области. Как отметил Гладков, обошлось без пострадавших. На местах обстрелов сейчас работают оперативные службы.
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