ВСУ второй раз за день атаковали хутор в Белгородской области

Хутор Мухин в Шебекинском городском округе второй раз за день подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, обошлось без пострадавших.

"Хутор Мухин Шебекинского городского округа подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал", — написал Гладков в телеграм-канале.

В результате, по словам губернатора, в ещё одном частном жилом доме осколками пробило крышу, также посекло легковой автомобиль. На месте обстрела сейчас работают оперативные службы.