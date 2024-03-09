ВСУ второй раз за день атаковали хутор в Белгородской области
Гладков: Хутор Мухин в Белгородской области повторно подвергся атаке ВСУ
Хутор Мухин в Шебекинском городском округе второй раз за день подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, обошлось без пострадавших.
"Хутор Мухин Шебекинского городского округа подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал", — написал Гладков в телеграм-канале.
В результате, по словам губернатора, в ещё одном частном жилом доме осколками пробило крышу, также посекло легковой автомобиль. На месте обстрела сейчас работают оперативные службы.
Как сообщалось ранее, 9 марта в жилом секторе хутора Мухин ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. При этом в одном частном жилом доме осколками пробиты окна и посечён фасад. Кроме того, ВСУ ударили по селу Безымено Грайворонского городского округа. Атака также велась с помощью беспилотника, который сбросил взрывчатку на частный дом.
ТАСС / Максим Григорьев