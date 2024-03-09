Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в селе под Белгородом
Гладков: Село Безымено в Белгородской области подверглось атаке ВСУ
В Белгородской области ВСУ ударили по селу Безымено Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что атака велась с помощью беспилотника, который сбросил взрывчатку на частный дом.
"Слава Богу, никто не пострадал!" — написал губернатор в телеграм-канале.
Гладков добавил, что из-за взрыва в доме выбило окна и повредилась линия газоснабжения. Губернатор сообщил, что хутор Мухин Шебекинского городского округа также подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство в жилой сектор. К счастью, никто не пострадал. В одном частном жилом доме осколками пробиты окна и посечён фасад. В настоящее время на месте происшествий работают оперативные службы.
А ранее Life.ru рассказывал, что 8 марта украинские дроны-камикадзе атаковали белгородское село Рождественка. Погибло двое местный жителей, ещё один человек пострадал. Раненый перенёс операцию и в настоящее время находится в реанимации. Кроме того, в тот день ВСУ сбросил взрывчатку на здание сельхозпредприятия под Белгородом.
Shutterstock / FOTODOM