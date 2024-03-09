Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в селе под Белгородом

В Белгородской области ВСУ ударили по селу Безымено Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что атака велась с помощью беспилотника, который сбросил взрывчатку на частный дом.

Гладков добавил, что из-за взрыва в доме выбило окна и повредилась линия газоснабжения. Губернатор сообщил, что хутор Мухин Шебекинского городского округа также подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство в жилой сектор. К счастью, никто не пострадал. В одном частном жилом доме осколками пробиты окна и посечён фасад. В настоящее время на месте происшествий работают оперативные службы.