ВСУ нанесли повторный удар по комбинату в Железногорске, где работали врачи и пожарные

Целью атаки дрона ВСУ в Железногорске Курской области был горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева. По сведениям SHOT, беспилотник попал в резервуар с топливом на территории предприятия, но атака повторилась во время работы экстренных служб на месте.

Горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева в Железногорске после атаки дронов. Видео © VK / ЧП Курчатов | Льгов

После первого удара на территорию комбината прибыли врачи, несколько пожарных расчётов и спасатели. Они ликвидировали последствия атаки. Во время их работы здание атаковал ещё один украинский беспилотник.