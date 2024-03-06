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6 марта, 08:35

ВСУ нанесли повторный удар по комбинату в Железногорске, где работали врачи и пожарные

Дроны ВСУ дважды атаковали комбинат имени А.В. Варичева в Железногорске

Целью атаки дрона ВСУ в Железногорске Курской области был горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева. По сведениям SHOT, беспилотник попал в резервуар с топливом на территории предприятия, но атака повторилась во время работы экстренных служб на месте.

Горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева в Железногорске после атаки дронов. Видео © VK / ЧП Курчатов | Льгов

После первого удара на территорию комбината прибыли врачи, несколько пожарных расчётов и спасатели. Они ликвидировали последствия атаки. Во время их работы здание атаковал ещё один украинский беспилотник.

Как уже писал Life.ru, утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пожаре на складе ГСМ в Железногорском районе в результате атаки дрона ВСУ. Спустя два часа он рассказал, что второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОК.

Третий за утро беспилотник ВСУ сбит над Воронежской областью
Третий за утро беспилотник ВСУ сбит над Воронежской областью
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VK / ЧП Курчатов | Льгов

Андрей Бражников
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