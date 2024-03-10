Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

Министерство обороны РФ сообщило об очередной попытке киевского режима совершить террористический акт на территории России. Как передаёт военное ведомство в телеграм-канале, происшествие случилось минувшей ночью.

Представители МО РФ сообщают, что два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были обнаружены в ночь на 10 марта в небе над Белгородской областью. Дежурные средства противовоздушной обороны их уничтожили.