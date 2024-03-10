Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью
МО РФ: В небе над Белгородской областью ночью уничтожено два украинских БПЛА
Министерство обороны РФ сообщило об очередной попытке киевского режима совершить террористический акт на территории России. Как передаёт военное ведомство в телеграм-канале, происшествие случилось минувшей ночью.
Представители МО РФ сообщают, что два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были обнаружены в ночь на 10 марта в небе над Белгородской областью. Дежурные средства противовоздушной обороны их уничтожили.
Накануне, 9 марта, Минобороны РФ сообщало об аналогичном происшествии в этом регионе. По данным военного ведомства, российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолётного типа в небе над территорией Белгородской области.
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