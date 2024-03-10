Регион

Уведомления отключены

10 марта, 04:27

Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

МО РФ: В небе над Белгородской областью ночью уничтожено два украинских БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило об очередной попытке киевского режима совершить террористический акт на территории России. Как передаёт военное ведомство в телеграм-канале, происшествие случилось минувшей ночью.

Представители МО РФ сообщают, что два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были обнаружены в ночь на 10 марта в небе над Белгородской областью. Дежурные средства противовоздушной обороны их уничтожили.

Обломки украинского БПЛА упали на крышу поликлиники в Курске
Обломки украинского БПЛА упали на крышу поликлиники в Курске

Накануне, 9 марта, Минобороны РФ сообщало об аналогичном происшествии в этом регионе. По данным военного ведомства, российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолётного типа в небе над территорией Белгородской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров