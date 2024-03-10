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10 марта, 05:12

Губернатор Старовойт: Угроза ракетной опасности объявлена в Курске

В Курске объявлена ракетная опасность. Об этом в своём официальном телеграм-канале написал губернатор региона Роман Старовойт. Тех, кто находится дома, глава региона призвал укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой).

"Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — посоветовал Старовойт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью. Дроны ВСУ были ликвидированы силами ПВО минувшей ночью.

Ещё два украинских беспилотника уничтожено над Белгородской областью
Ещё два украинских беспилотника уничтожено над Белгородской областью
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Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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