Губернатор Старовойт: Угроза ракетной опасности объявлена в Курске

В Курске объявлена ракетная опасность. Об этом в своём официальном телеграм-канале написал губернатор региона Роман Старовойт. Тех, кто находится дома, глава региона призвал укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой).