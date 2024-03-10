Губернатор Старовойт: Угроза ракетной опасности объявлена в Курске
В Курске объявлена ракетная опасность. Об этом в своём официальном телеграм-канале написал губернатор региона Роман Старовойт. Тех, кто находится дома, глава региона призвал укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой).
"Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — посоветовал Старовойт.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью. Дроны ВСУ были ликвидированы силами ПВО минувшей ночью.
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