В Белгородской области фура загорелась после падения двух украинских дронов

Два украинских беспилотника упали и взорвались в городе Строитель Яковлевского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

"Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура. Оперативные службы уже её потушили", — написал глава региона в телеграм-канале.

