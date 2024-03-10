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10 марта, 07:12

В Белгородской области фура загорелась после падения двух украинских дронов

Два украинских беспилотника упали и взорвались в Белгородской области

Два украинских беспилотника упали и взорвались в городе Строитель Яковлевского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

"Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура. Оперативные службы уже её потушили", — написал глава региона в телеграм-канале.

Ещё два украинских беспилотника уничтожено над Белгородской областью
Ещё два украинских беспилотника уничтожено над Белгородской областью

Ранее в Белгороде объявляли угрозу ракетной опасности. Жителей просили соблюдать меры предосторожности — не выходить на улицу и не стоять у окон.

Обложка ©

Unsplash / Fabrizio Conti

Матвей Константинов
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