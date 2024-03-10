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10 марта, 05:53

В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе утром в воскресенье, 10 марта, объявили угрозу ракетной опасности, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Жителей просят принять меры безопасности.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.

Ещё два украинских беспилотника уничтожено над Белгородской областью
Ещё два украинских беспилотника уничтожено над Белгородской областью

Ранее ВСУ обстреляли Кульбаки Курской области, погибла женщина. Её супруг пострадал. По словам губернатора Романа Старовойта, в населённом пункте частично пропало электричество.

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Unsplash / Petr Magera

Матвей Константинов
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