В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе утром в воскресенье, 10 марта, объявили угрозу ракетной опасности, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Жителей просят принять меры безопасности.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.