В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе утром в воскресенье, 10 марта, объявили угрозу ракетной опасности, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Жителей просят принять меры безопасности.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Кульбаки Курской области, погибла женщина. Её супруг пострадал. По словам губернатора Романа Старовойта, в населённом пункте частично пропало электричество.
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