Спасённый из-под обстрела ВСУ житель Курской области умер от полученных ран

Один из пострадавших в результате обстрела села Гончаровка Курской области со стороны ВСУ умер в больнице от полученных ран. Печальное известие сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", — написал руководитель региона. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.