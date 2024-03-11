Спасённый из-под обстрела ВСУ житель Курской области умер от полученных ран
Раненный при обстреле ВСУ житель курского села Гончаровка умер в больнице
Машина в селе Гончаровка после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Один из пострадавших в результате обстрела села Гончаровка Курской области со стороны ВСУ умер в больнице от полученных ран. Печальное известие сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", — написал руководитель региона. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сегодня Life.ru сообщал, что дрон ВСУ самолётного типа сбили в районе посёлка Форносово Ленинградской области. Комментируя украинскую атаку, губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.