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11 марта, 07:19

Спасённый из-под обстрела ВСУ житель Курской области умер от полученных ран

Раненный при обстреле ВСУ житель курского села Гончаровка умер в больнице

Машина в селе Гончаровка после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Машина в селе Гончаровка после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Один из пострадавших в результате обстрела села Гончаровка Курской области со стороны ВСУ умер в больнице от полученных ран. Печальное известие сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", — написал руководитель региона. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Два человека пострадали при обстреле курского села Гончаровка со стороны ВСУ
Два человека пострадали при обстреле курского села Гончаровка со стороны ВСУ

Ранее сегодня Life.ru сообщал, что дрон ВСУ самолётного типа сбили в районе посёлка Форносово Ленинградской области. Комментируя украинскую атаку, губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.

Андрей Бражников
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