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11 марта, 05:40

Два человека пострадали при обстреле курского села Гончаровка со стороны ВСУ

Дом в селе Гончаровка после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Дом в селе Гончаровка после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Два жителя ранены в селе Гончаровка Суджанского района Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинской армии. Им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжёлое ранение, другая жительница получила контузию. Им оказывается первая медицинская помощь. Домовладение, в котором они жили, сильно повреждено", — написал он в своём Телеграм-канале.

Четыре школы, детсад и женская консультация попали под обстрел ВСУ в Донецке
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Ранее сегодня Life.ru сообщал, что дрон ВСУ самолётного типа сбили в районе посёлка Форносово Ленинградской области. Комментируя украинскую атаку, губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.

Андрей Бражников
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