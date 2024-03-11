Два человека пострадали при обстреле курского села Гончаровка со стороны ВСУ

Два жителя ранены в селе Гончаровка Суджанского района Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинской армии. Им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжёлое ранение, другая жительница получила контузию. Им оказывается первая медицинская помощь. Домовладение, в котором они жили, сильно повреждено", — написал он в своём Телеграм-канале.