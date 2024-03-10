Четыре школы, детсад и женская консультация попали под обстрел ВСУ в Донецке

Украинские войска утром в воскресенье, 10 марта, обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего повреждения получили четыре школы, детский сад, женская консультация, а также две котельные. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Также повреждения получили несколько магазинов, библиотека и многоквартирные дома.

"Зафиксированы повреждения по более 30 адресам: женская консультация ГП № 27, МБОУ "Школа № 88", МБОУ "Гимназия № 92", МБОУ "Школа № 30", МБОУ "Школа № 112", МБДОУ "Ясли-сад № 170", — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в результате атаки пострадали три мирных жителя — две девочки 2010-го и 2009 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Информация об их состоянии уточняется.







