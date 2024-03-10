Регион

Уведомления отключены

10 марта, 15:43

Дрон ВСУ самолётного типа сбили под Петербургом

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа в Ленобласти

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Ленинградской областью. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, террористическая атака киевского режима была пресечена около 18:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Комментируя украинскую атаку, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уточнил, что вражеский дрон был уничтожен в районе посёлка Форносово Тосненского района. Обошлось без жертв и разрушений.

Как ранее сообщал Life.ru, примерно час назад в петербургском аэропорту Пулково ввели режим "Ковёр", сейчас ограничения сняты. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Пострадавшим при ЧП с дроном в Петербурге выплатят компенсации
Пострадавшим при ЧП с дроном в Петербурге выплатят компенсации
Обложка ©

Shutterstock / Anelo

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров