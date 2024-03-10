Дрон ВСУ самолётного типа сбили под Петербургом
Минобороны РФ: Силы ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа в Ленобласти
Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Ленинградской областью. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, террористическая атака киевского режима была пресечена около 18:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.
Комментируя украинскую атаку, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уточнил, что вражеский дрон был уничтожен в районе посёлка Форносово Тосненского района. Обошлось без жертв и разрушений.
Как ранее сообщал Life.ru, примерно час назад в петербургском аэропорту Пулково ввели режим "Ковёр", сейчас ограничения сняты. Воздушная гавань работает в штатном режиме.
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