Дрон ВСУ самолётного типа сбили под Петербургом

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Ленинградской областью. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, террористическая атака киевского режима была пресечена около 18:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.