В аэропорту Пулково ввели ограничения для обеспечения безопасности

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения в целях безопасности. Об этом сообщает Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 17:00 мск 10 марта (воскресенье) на работу аэропорта Пулково введены ограничения", — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.