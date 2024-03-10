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10 марта, 14:49

В аэропорту Пулково ввели ограничения для обеспечения безопасности

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения в целях безопасности. Об этом сообщает Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 17:00 мск 10 марта (воскресенье) на работу аэропорта Пулково введены ограничения", — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Грузовик, перевозивший питание, повредил крыло самолёта с пассажирами в Пулково
Грузовик, перевозивший питание, повредил крыло самолёта с пассажирами в Пулково

Ранее Life.ru писал, что у самолёта "России" загорелся двигатель после вылета из Пулково. Инцидент произошёл на высоте 9500 метров.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Никонов
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