В аэропорту Пулково ввели ограничения для обеспечения безопасности
В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения в целях безопасности. Об этом сообщает Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 17:00 мск 10 марта (воскресенье) на работу аэропорта Пулково введены ограничения", — говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru писал, что у самолёта "России" загорелся двигатель после вылета из Пулково. Инцидент произошёл на высоте 9500 метров.
ТАСС / Александр Демьянчук