Очередной дрон ВСУ уничтожен над Белгородской областью
Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожен дрон ВСУ самолётного типа
Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, вечером в воскресенье, 10 марта, был уничтожен вражеский дрон над Белгородской областью.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
Атака ВСУ была пресечена около 18:15 по московскому времени, уточнили в министерстве.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о налёте трёх украинских дронов-камикадзе на посёлок Горьковский Грайворонского городского округа. По словам главы региона, два БПЛА были сбиты в воздухе, а один влетел в частный жилой дом. Также под ударом ВСУ оказался белгородский посёлок Поляна. Кроме того, утром 10 марта два украинских дрона упали и взорвались в городе Строитель Белгородской области.
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