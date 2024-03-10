Очередной дрон ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, вечером в воскресенье, 10 марта, был уничтожен вражеский дрон над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.