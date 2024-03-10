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10 марта, 16:31

Очередной дрон ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожен дрон ВСУ самолётного типа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, вечером в воскресенье, 10 марта, был уничтожен вражеский дрон над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Атака ВСУ была пресечена около 18:15 по московскому времени, уточнили в министерстве.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о налёте трёх украинских дронов-камикадзе на посёлок Горьковский Грайворонского городского округа. По словам главы региона, два БПЛА были сбиты в воздухе, а один влетел в частный жилой дом. Также под ударом ВСУ оказался белгородский посёлок Поляна. Кроме того, утром 10 марта два украинских дрона упали и взорвались в городе Строитель Белгородской области.

Дрон ВСУ самолётного типа сбили под Петербургом
Дрон ВСУ самолётного типа сбили под Петербургом
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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