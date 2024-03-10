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10 марта, 11:12

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе

Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали посёлок Поляна в Белгородской области

Украинские войска атаковали с помощью двух дронов-камикадзе посёлок в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, под ударом ВСУ оказался посёлок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа.

"В результате их падения с последующей детонацией на территории сельскохозяйственного предприятия пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале.

На месте падения беспилотников повреждён КамАЗ, сейчас там работают оперативные службы, добавил Гладков.

Примерно час назад Гладков сообщил о налёте трёх украинских дронов-камикадзе на посёлок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам главы региона, два БПЛА были сбиты в воздухе, а один влетел в частный жилой дом. Кроме того, утром 10 марта два украинских дрона упали и взорвались в городе Строитель Белгородской области.

Выживший при атаке дронов-камикадзе житель белгородского села перенёс операцию, сообщил Гладков
Выживший при атаке дронов-камикадзе житель белгородского села перенёс операцию, сообщил Гладков
Обложка ©

Shutterstock / Anelo

Наталья Исакова
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