ВСУ вновь атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе

Украинские войска атаковали с помощью двух дронов-камикадзе посёлок в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, под ударом ВСУ оказался посёлок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа.

"В результате их падения с последующей детонацией на территории сельскохозяйственного предприятия пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале.