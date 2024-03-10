Дрон-камикадзе влетел в частный дом под Белгородом

Три украинских дрона-камикадзе атаковали посёлок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области, один из них влетел в частный дом. Об этом днём в воскресенье, 10 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом. Никто не пострадал. В результате взрыва внутри дома имеются повреждения, также выбиты окна", — написал он в телеграм-канале, добавив, что оперативные службы работают на месте.