Регион

Уведомления отключены

12 марта, 01:55

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летящего на Москву

ПВО отразила атаку беспилотника, который направлялся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал градоначальник в телеграм-канале.

Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. Там работают специалисты экстренных служб.

Губернатор Клычков сообщил о пожаре на нефтебазе в Орле после атаки дрона
Губернатор Клычков сообщил о пожаре на нефтебазе в Орле после атаки дрона

Также ПВО работала в ночь на 12 марта в Белгородской и Курской областях. В результате сброса четырёх взрывных устройств в Белгородщине без света остались семь сёл.

Обложка ©

Unsplash / Oxana Lyashenko

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров