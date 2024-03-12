Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летящего на Москву
ПВО отразила атаку беспилотника, который направлялся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал градоначальник в телеграм-канале.
Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. Там работают специалисты экстренных служб.
Также ПВО работала в ночь на 12 марта в Белгородской и Курской областях. В результате сброса четырёх взрывных устройств в Белгородщине без света остались семь сёл.
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