Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летящего на Москву

ПВО отразила атаку беспилотника, который направлялся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал градоначальник в телеграм-канале.

Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. Там работают специалисты экстренных служб.