Украинский дрон сбит над Тульской областью
Средства ПВО РФ сбили беспилотник над Тульской областью, пострадавших нет
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по региональной безопасности.
"Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. <…> Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте падения дрона работают экстренные службы.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 15 марта средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолётного типа над Липецкой областью. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, жертв и разрушений нет.
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