Украинский дрон сбит над Тульской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по региональной безопасности.

"Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. <…> Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте падения дрона работают экстренные службы.