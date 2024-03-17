Восемь человек ранены при атаке ВСУ в посёлке Октябрьский под Белгородом
Восемь мирных жителей пострадали в посёлке Октябрьский Белгородского района после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ. В числе раненых 15-летний подросток. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Так, 15-летний парень получил осколочное ранение коленного сустава, двое мужчин госпитализированы с осколочным ранением грудной клетки у одного и множественными осколочными ранениями спины и руки — у другого. Две женщины получили осколочные ранения правой голени и осколочное ранение головы.
"Трое мужчин самообратились в районную ЦРБ: у одного — осколочные ранения головы и проникающее ранение живота, а также верхних и нижних конечностей, ещё у двоих пострадавших — осколочные ранения нижних конечностей", — написал Гладков.
В посёлке Октябрьский в нескольких квартирах выбиты окна, посечены крыши и заборы в четырёх частных домах. Также повреждены четыре автомобиля и автобус.
Напомним, 17 марта Белгород и область массированно обстреливаются со стороны ВСУ. Погибла 16-летняя девушка, находившаяся в частном доме в момент атаки, а её отца ранило. Другой обстрел унёс жизнь ещё одного человека, одиннадцать получили ранения.
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