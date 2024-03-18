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18 марта, 06:29

Один человек пострадал во время утреннего обстрела Белгорода

Один мирный житель получил ранения в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов на оперативном совещании из-за новой атаки ВСУ.

"У нас на сегодня один пострадавший, он уже доставлен в больницу", — отчитался градоначальник.

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Напомним, 17 марта Белгород и область массированно обстреливались со стороны ВСУ. Погибла 16-летняя девушка, находившаяся в частном доме в момент атаки, а её отца ранило. Другой обстрел унёс жизнь ещё одного человека, 11 получили ранения. Во время вечернего обстрела восемь человек были ранены в посёлке Октябрьский под Белгородом.

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Телеграм / v_v_demidov

Андрей Бражников
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