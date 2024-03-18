Один человек пострадал во время утреннего обстрела Белгорода

Один мирный житель получил ранения в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов на оперативном совещании из-за новой атаки ВСУ.

"У нас на сегодня один пострадавший, он уже доставлен в больницу", — отчитался градоначальник.