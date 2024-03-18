Один человек пострадал во время утреннего обстрела Белгорода
Один мирный житель получил ранения в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов на оперативном совещании из-за новой атаки ВСУ.
"У нас на сегодня один пострадавший, он уже доставлен в больницу", — отчитался градоначальник.
Напомним, 17 марта Белгород и область массированно обстреливались со стороны ВСУ. Погибла 16-летняя девушка, находившаяся в частном доме в момент атаки, а её отца ранило. Другой обстрел унёс жизнь ещё одного человека, 11 получили ранения. Во время вечернего обстрела восемь человек были ранены в посёлке Октябрьский под Белгородом.
Телеграм / v_v_demidov