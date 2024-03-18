Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности и призвали спуститься в укрытия. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", — призвал он земляков.
А тем, кого сирены застали на улице, губернатор советует спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Напомним, 17 марта Белгород и область массированно обстреливались со стороны ВСУ. Погибла 16-летняя девушка, находившаяся в частном доме в момент атаки, а её отца ранило. Другой обстрел унёс жизнь ещё одного человека, одиннадцать получили ранения.
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