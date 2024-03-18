Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности и призвали спуститься в укрытия. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", — призвал он земляков.