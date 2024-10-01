Руководитель парка птиц в Калуге объяснил, кому и зачем понадобилось красть кенгурят

Кенгурят из парка птиц «Воробьи» в Калуге украли из-за дефицита рынка животных и высокого спроса на кенгуру. Сейчас из Европы таких зверей почти не перевозят в зоопарки России, поэтому многие частники ищут сумчатых, объяснил SHOT руководитель парка птиц Андрей Ткаченко.

Кенгурят из Калуги украли из-за высокого спроса на сумчатых. Видео © Telegram / SHOT

По его словам, высок риск, что похищенные кенгурята могут умереть из-за неправильного ухода.

«Если человек не имел дела с животными, то он вряд ли их вырастит. Потому что это — детёныши маленькие, они ещё питались молоком матери. То есть их надо молоком докармливать. Соответственно, если нет опыта, то животные вряд ли выживут», — заявил Ткаченко.