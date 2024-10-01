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1 октября, 11:11

Руководитель парка птиц в Калуге объяснил, кому и зачем понадобилось красть кенгурят

SHOT: Кенгуру украли из-за дефицита рынка животных и спроса на сумчатых

Похищенные кенгурята из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Обложка © VK / Парк птиц «Воробьи»

Похищенные кенгурята из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Обложка © VK / Парк птиц «Воробьи»

Кенгурят из парка птиц «Воробьи» в Калуге украли из-за дефицита рынка животных и высокого спроса на кенгуру. Сейчас из Европы таких зверей почти не перевозят в зоопарки России, поэтому многие частники ищут сумчатых, объяснил SHOT руководитель парка птиц Андрей Ткаченко.

Кенгурят из Калуги украли из-за высокого спроса на сумчатых. Видео © Telegram / SHOT

По его словам, высок риск, что похищенные кенгурята могут умереть из-за неправильного ухода.

«Если человек не имел дела с животными, то он вряд ли их вырастит. Потому что это — детёныши маленькие, они ещё питались молоком матери. То есть их надо молоком докармливать. Соответственно, если нет опыта, то животные вряд ли выживут», — заявил Ткаченко.

Руководитель парка рассказал, что подвид украденных кенгуру называется рыже-серый валаби. По его словам, малыши только вылезли из сумок матери и сотрудники не смогли даже распознать пол животных. Как отметил калужский журналист Евгений Серкин, сейчас в «Воробьях» осталось семь кенгуру.

Из Ярославского зоопарка пропал кенгурёнок Крош, его могли похитить
Из Ярославского зоопарка пропал кенгурёнок Крош, его могли похитить

Ранее стало известно, что полиция нашла предполагаемого похитителя малышей из зоопарков в Калуге и Ярославле. Правоохранители уже составили фоторобот парня, который находился рядом с животными в дни их пропажи. Напомним, за неделю в зоопарках пропали три детёныша кенгуру, одного малыша похитили из зоопарка в Ярославле, ещё двух украли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области.

Наталья Афонина
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