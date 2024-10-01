Руководитель парка птиц в Калуге объяснил, кому и зачем понадобилось красть кенгурят
SHOT: Кенгуру украли из-за дефицита рынка животных и спроса на сумчатых
Похищенные кенгурята из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Обложка © VK / Парк птиц «Воробьи»
Кенгурят из парка птиц «Воробьи» в Калуге украли из-за дефицита рынка животных и высокого спроса на кенгуру. Сейчас из Европы таких зверей почти не перевозят в зоопарки России, поэтому многие частники ищут сумчатых, объяснил SHOT руководитель парка птиц Андрей Ткаченко.
Кенгурят из Калуги украли из-за высокого спроса на сумчатых. Видео © Telegram / SHOT
По его словам, высок риск, что похищенные кенгурята могут умереть из-за неправильного ухода.
«Если человек не имел дела с животными, то он вряд ли их вырастит. Потому что это — детёныши маленькие, они ещё питались молоком матери. То есть их надо молоком докармливать. Соответственно, если нет опыта, то животные вряд ли выживут», — заявил Ткаченко.
Руководитель парка рассказал, что подвид украденных кенгуру называется рыже-серый валаби. По его словам, малыши только вылезли из сумок матери и сотрудники не смогли даже распознать пол животных. Как отметил калужский журналист Евгений Серкин, сейчас в «Воробьях» осталось семь кенгуру.
Ранее стало известно, что полиция нашла предполагаемого похитителя малышей из зоопарков в Калуге и Ярославле. Правоохранители уже составили фоторобот парня, который находился рядом с животными в дни их пропажи. Напомним, за неделю в зоопарках пропали три детёныша кенгуру, одного малыша похитили из зоопарка в Ярославле, ещё двух украли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области.