Лилипут, выкравший трёх кенгурят, ведёт себя неадекватно в изоляторе
SHOT: Похитителя могут отправить на лечение из-за неадекватного поведения в СИЗО
Похитителя кенгурят могут отправить на принудительное лечение. 31-летний Ваня Некрасов в изоляторе ведёт себя неадекватно. Ему проведут психологическую экспертизу.
Иван Некрасов. Обложка © SHOT
По данным SHOT, «человек маленького роста» (так Ваню называет его адвокат) пока находится на карантине в СИЗО, но уже во вторник его должны перевести в общую камеру. Натуралист будет сидеть вместе с арестантами с похожими статьями — кражи, грабежи и т.д.
Сейчас кунгурокрад постоянно находится в состоянии паники от того, что его могут снова отправить в колонию. Ранее Ваня уже сидел за мелкие кражи. Миниарестант ведёт себя слишком возбуждённо и говорит невнятные вещи.
Защита Некрасова будет настаивать на психической невменяемости подсудимого, так как у него есть отклонения с детства. Его представитель говорит, что Ваня поступает ребёнок — просто украл кенгурят, потому что мечтал о макаке. Якобы он совершенно не осознавал, что снова может оказаться в местах лишения свободы, а смерть одного из сумчатых малышей — несчастный случай.
Ваня всю жизнь был одиночкой. Его приютили в домике при церкви, но выгнали оттуда после приставаний к церковной служительнице. Из-за проблем с общением Некрасов увлёкся экзотическими животными. Он пытался переехать жить в Сочи с крокодилом, но его отобрали в отделе полиции.
Напомним, что Иван Некрасов похитил трёх кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков. Один из кенгурят во время похищения задохнулся и умер, второго лилипут успел продать в Москве. Оказалось, что Некрасов связался с преступным миром ещё в подростковом возрасте.
Telegram / SHOT