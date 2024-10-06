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6 октября, 08:41

Лилипут, выкравший трёх кенгурят, ведёт себя неадекватно в изоляторе

SHOT: Похитителя могут отправить на лечение из-за неадекватного поведения в СИЗО

Похитителя кенгурят могут отправить на принудительное лечение. 31-летний Ваня Некрасов в изоляторе ведёт себя неадекватно. Ему проведут психологическую экспертизу.

Иван Некрасов. Обложка © SHOT

Иван Некрасов. Обложка © SHOT

По данным SHOT, «человек маленького роста» (так Ваню называет его адвокат) пока находится на карантине в СИЗО, но уже во вторник его должны перевести в общую камеру. Натуралист будет сидеть вместе с арестантами с похожими статьями — кражи, грабежи и т.д.

Сейчас кунгурокрад постоянно находится в состоянии паники от того, что его могут снова отправить в колонию. Ранее Ваня уже сидел за мелкие кражи. Миниарестант ведёт себя слишком возбуждённо и говорит невнятные вещи.

Защита Некрасова будет настаивать на психической невменяемости подсудимого, так как у него есть отклонения с детства. Его представитель говорит, что Ваня поступает ребёнок — просто украл кенгурят, потому что мечтал о макаке. Якобы он совершенно не осознавал, что снова может оказаться в местах лишения свободы, а смерть одного из сумчатых малышей — несчастный случай.

Ваня всю жизнь был одиночкой. Его приютили в домике при церкви, но выгнали оттуда после приставаний к церковной служительнице. Из-за проблем с общением Некрасов увлёкся экзотическими животными. Он пытался переехать жить в Сочи с крокодилом, но его отобрали в отделе полиции.

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Напомним, что Иван Некрасов похитил трёх кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков. Один из кенгурят во время похищения задохнулся и умер, второго лилипут успел продать в Москве. Оказалось, что Некрасов связался с преступным миром ещё в подростковом возрасте.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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