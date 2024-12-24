Советские комедии и мультики Disney: Life.ru узнал, что будут смотреть россияне на новогодних каникулах

Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома: для 56% наших граждан предстоящий отдых — это возможность отдохнуть, выспаться и пересмотреть любимые фильмы. Причём чаще всего на экранах в праздничный период будет появляться киноклассика из СССР. Об этом свидетельствует опрос, с результатами которого ознакомился Life.ru.

Как выяснили эксперты бренда STARWIND, полежать перед телевизором под советские комедии планируют 60% респондентов. Ещё 42% предпочитают новогодние передачи. Также в список самых популярных зимних фильмов с результатом 25% вошли «Один дома», «Гарри Поттер», «Властелин колец», а «Ёлки», «Хроники Нарнии», «Чарли и шоколадная фабрика» и мультфильмы Disney будут пересматривать лишь 15% опрошенных.

Активно же новогодние каникулы распланировали 22% россиян, которые посвятят заслуженный отдых зимним видам спорта. Ещё 20% займутся саморазвитием и чтением. Немало среди респондентов нашлось и путешественников. Так, 10% опрошенных отправятся в поездки по России, а 8% улетят за границу. Ровно столько же проведут первые январские деньки на рабочем посту.