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В Омске перевернулась фура с двумя сотнями свиней. Некоторые получили возможность сбежать

Пострадали ли в результате ДТП животные, не уточняется.

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Видео © VK / "Аварийный Омск"

На одной из дорог в Омске опрокинулся большегруз. Фура лежит на боку, а изнутри доносятся визги. Дело в том, что грузовик вёз несколько сотен свиней.

По данным местных СМИ, авария произошла в 17:30 по местному времени (14:30 мск). Mercedes во время поворота на перекрёстке врезался в столб и завалился на бок. Несколько свиней оказались снаружи, однако большая часть осталась заперта внутри.

Фото © Соцсети

В пресс-службе местного управления МВД России сообщили, что водитель не справился с управлением. Тот же утверждает, что его подрезали. Отмечается, что в фуре находились 198 свиней. Их перевозили на местный мясоперерабатывающий концерн.

Ранее Лайф рассказывал, что ураганный ветер с порывами до 23 метров в секунду в Ставропольском крае перевернул несколько многотонных большегрузов и фургонов, а также вырывал с корнями деревья.

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