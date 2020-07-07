В Минэкономразвития ответили на сообщения о резком падении доходов россиян

В Минэкономразвития России опровергли сообщения о том, что доходы россиян резко упали. Об этом ранее сообщили СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива". Как отметили в ведомстве, в первом квартале доходы росли в номинальном и реальном выражении, а информацию за второй квартал Росстат опубликует только 17 июля.

— В апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тыс. рублей. Данные Росстата о доходах населения показывают, что в первом квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%, — говорится в сообщении Минэкономразвития.

При этом отмечается, что в апреле из-за ограничительных мер на фоне пандемии реальные зарплаты снизились на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но в марте этого года они выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

В министерстве отметили, что индикатором доходов населения является потребительский спрос. А он, исходя из данных ФНС и ЦБ, с мая только растёт. Во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 миллиарда рублей против 108 миллиардов рублей.

В Минэкономразвития напоминают, что из-за ухудшения экономической ситуации в стране на фоне пандемии власти ввели специальные выплаты на детей, существенно повысили размер пособия по безработице и запустили программы поддержки занятости.