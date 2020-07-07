"Море крови". В Ейске видео от пранкеров напугало город, и там теперь ищут автора

Среди жителей Ейска в соцсетях накануне быстро распространилось видео, на котором отдыхающие на пляже "Ейская коса" с ужасом и криками стараются выбраться из воды. Причиной паники стало огромное "кровавое" пятно в Азовском море. Однако автор данного ролика, местный блогер, написал, что на самом деле "кровью" оказалась просто красная краска, вылитая некими шутниками. Молодой человек также добавил, что якобы нашёл организаторов пугающего перформанса и "поговорил с ними".

Однако ситуация на этом не завершилась, видеозаписью заинтересовались в правоохранительных органах. Полицейские стали искать как самих организаторов разлива краски, так и блогера Евгения. Но если о "шутниках" ничего не было известно, то найти блогера труда не составляло. Правда, связаться с ним пока не удаётся. Сразу после начала проверки он отключил телефон, да и свой ролик удалил. Полиция и подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел продолжают проверку по факту публикации видеозаписи.