Почтальонов в течение 20 лет сажали в тюрьму за миллионные кражи, но виновата была только программа
За десятилетия жертвами фатальной ошибки стали несколько сотен невиновных людей. Их приговаривали к тюремному заключению, бросали супруги, лишали крова, а кто-то даже покончил жизнь самоубийством.
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Британская почтовая компания Post Office использовала специализированное программное обеспечение Horizon на протяжении последних двадцати лет. Софт предназначался для учёта всех продаж, но едва с этим справлялся. Из-за ошибок в коде ПО регулярно показывало недостачи денег, которые руководители отделений приписывали своим рядовым сотрудникам, сообщает The Verge.
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Для компании недостачи в счетах были лишь очередным пунктом из длинного списка судебных разбирательств. Для "виновных" это нередко оборачивалось разбитыми судьбами. К примеру, Джанет Скиннер запретили общаться с её детьми. Более того, её посадили на девять месяцев после того, как ПО Horizon обнаружило в её отделении недостачу в 59 тысяч фунтов стерлингов (6,1 млн рублей). К сожалению, это далеко не самые ужасающие последствия ошибки в софте.
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BBC пишет, что в одном из отделений Post Office программа выявила недостачу в 100 тысяч фунтов стерлингов (10,42 млн рублей). Её приписали рядовому сотруднику. Вскоре мужчина покончил жизнь самоубийством. Только с 2000 по 2014 год из-за "кривого" кода под суд попало 740 работников почтовой службы. Количество разбирательств после только предстоит выяснить. По информации СМИ, последние годы руководство компании прекрасно знало об ошибке, но оставило её без внимания, ведь это могло принести огромный репутационный ущерб.
[Post Office] оказалась компанией, которая не только закрывала глаза на недостатки своей чрезвычайно дорогой IT-системы, но и продвигала культуру сокрытия и уловок в погоне за репутацией и прибылью. <...> Руководство без зазрения совести приняло потерю свободы, рассудка и смерти простых граждан
На данный момент руководство Post Office признало ошибку в Horizon, пообещало перейти на новое ПО и теперь всеми силами пытается загладить свою вину перед осуждёнными бывшими сотрудниками. По данным BBC, на получение материальной компенсации от Post Office подали порядка 2400 заявлений.
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