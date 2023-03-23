Мишустин назвал один из весомых плюсов ЕГЭ

У системы ЕГЭ есть не только минусы, но и плюсы, поэтому вопрос о его отмене требует очень серьёзного обсуждения. Такое мнение озвучил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Государственной думе.

"На сегодняшний день ребята из дальних уголков, из сёл и деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы", — указал он.

Мишустин отметил, что ЕГЭ среди прочего даёт определённый социальный лифт, но если есть альтернативные предложения, то их, безусловно, нужно рассматривать.

"Это очень важно, это то, что, скажем так, даёт такой социальный лифт и, конечно, надо всё серьёзно взвесить и оценить", — резюмировал премьер.