Педиатр назвала продукт, который особо полезен ребёнку перед экзаменами

В период подготовки к экзаменам детям нужно соблюдать несколько условий для эффективной работы мозга. Так, необходимо пить достаточно воды, соблюдать режим сна, заниматься спортом и правильно питаться. В продуктах должны быть магний, цинк и железо. Об этом рассказала педиатр, диетолог Гузалия Шакурова.

Как сообщила врач "Газете.ру", источниками витаминов для мозга, памяти и внимания могут стать такие блюда в меню, как шоколадно-ореховая паста, урбеч, орехи с мёдом и сухофруктами. В этом рационе, по словам Шакуровой, есть жирные кислоты, цинк, магний, железо и витамины B. Последние наряду с адаптогенами стимулируют умственную активность, улучшают настроение, концентрацию и когнитивные функции. Кроме того, детям в такой период нужно много сил и энергии, в этом помогут липоевая кислота и нутрикоэнзим Q10.

"Магний помогает успокоить нервную систему при эмоциональном напряжении, депрессии, неврозе. Железо способствует улучшению мыслительных процессов, доставляет в составе гемоглобина кислород для органов и тканей. Цинк облегчает процессы запоминания, повышает эффективность обучения", — рассказала врач.