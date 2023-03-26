Педиатр назвала продукт, который особо полезен ребёнку перед экзаменами
Педиатр Шакурова: Готовящимся к экзаменам детям полезно есть ореховую пасту
В период подготовки к экзаменам детям нужно соблюдать несколько условий для эффективной работы мозга. Так, необходимо пить достаточно воды, соблюдать режим сна, заниматься спортом и правильно питаться. В продуктах должны быть магний, цинк и железо. Об этом рассказала педиатр, диетолог Гузалия Шакурова.
Как сообщила врач "Газете.ру", источниками витаминов для мозга, памяти и внимания могут стать такие блюда в меню, как шоколадно-ореховая паста, урбеч, орехи с мёдом и сухофруктами. В этом рационе, по словам Шакуровой, есть жирные кислоты, цинк, магний, железо и витамины B. Последние наряду с адаптогенами стимулируют умственную активность, улучшают настроение, концентрацию и когнитивные функции. Кроме того, детям в такой период нужно много сил и энергии, в этом помогут липоевая кислота и нутрикоэнзим Q10.
"Магний помогает успокоить нервную систему при эмоциональном напряжении, депрессии, неврозе. Железо способствует улучшению мыслительных процессов, доставляет в составе гемоглобина кислород для органов и тканей. Цинк облегчает процессы запоминания, повышает эффективность обучения", — рассказала врач.
Ранее Лайф писал, что другой медик посоветовал студентам отказаться от вредной пищи для активности мозга. Сохранять высокую продуктивность можно, если составить план питания на определённый период времени, при котором оно будет разнообразным и максимально понятным.
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