Женщинам назвали самые эффективные соблазняющие жесты, чтобы точно понравиться мужчине

Чтобы обратить на себя внимание и как можно скорее заинтересовать мужчину, девушкам стоит знать некоторые хитрости и использовать ряд соблазняющих жестов. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказал эксперт по кинетике и невербальным коммуникациям, основатель Школы кинетического имиджа Валентин Шишкин.

Так, если вы хотите продемонстрировать свою симпатию к коллеге, Шишкин советует попробовать сократить дистанцию и сблизиться, а во время беседы наклонять голову в сторону собеседника и кивать, как бы соглашаясь с ним. Не лишним будет позволить себе едва заметные жесты — невзначай прикоснуться к его руке или привлечь внимание к чему-то на экране компьютера.

При этом движения должны быть размеренные и плавные. Не стоит суетиться и торопиться, лучше держать осанку и вставать в более выгодные позы. При этом важно не переусердствовать — самое главное, чтобы вы смотрелись максимально естественно и натурально, подчеркнул эксперт.

Чтобы точно получить результат, можно воспользоваться и "тяжёлой артиллерией", которая сразит любого мужчину наповал, если, конечно, ваш собеседник не последний тугодум. Можно мило и застенчиво поиграть с прядью волос или каким-нибудь украшением. Как пояснил Шишкин, многие представители сильного пола расценивают это как соблазняющий сигнал и призыв к действиям.