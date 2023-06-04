Учёные выяснили, как повысить уровень сексуального удовлетворения

Чувство сексуальной ностальгии помогает испытывать повышенное сексуальное удовлетворение в отношениях — к такому выводу пришли исследователи Университета Миннесоты в США. Работа опубликована в журнале The Journal of Sex Research.

Согласно предыдущим исследованиям, ностальгия улучшает самочувствие, а также усиливает самооценку и чувство самосохранения. Кроме того, ностальгия может усилить чувство связи с другими людьми. Но её влияние на сексуальную жизнь специалисты ещё не изучали.

В эксперименте приняли участие более 800 человек, которые как минимум полгода состояли в отношениях. В рамках двух этапов исследования они проходили опрос касательно ностальгии по сексу и их удовлетворённости сексом (физической и эмоциональной).