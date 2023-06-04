Учёные выяснили, как повысить уровень сексуального удовлетворения
Sex Research: Ностальгия по сексу повышает уровень удовлетворённости
Чувство сексуальной ностальгии помогает испытывать повышенное сексуальное удовлетворение в отношениях — к такому выводу пришли исследователи Университета Миннесоты в США. Работа опубликована в журнале The Journal of Sex Research.
Согласно предыдущим исследованиям, ностальгия улучшает самочувствие, а также усиливает самооценку и чувство самосохранения. Кроме того, ностальгия может усилить чувство связи с другими людьми. Но её влияние на сексуальную жизнь специалисты ещё не изучали.
В эксперименте приняли участие более 800 человек, которые как минимум полгода состояли в отношениях. В рамках двух этапов исследования они проходили опрос касательно ностальгии по сексу и их удовлетворённости сексом (физической и эмоциональной).
Выяснилось, что чем чаще люди испытывали сексуальную ностальгию, тем выше был их уровень сексуальной удовлетворённости. Причём ярко выраженной эта связь была у лиц с высоким уровнем тревожной привязанности. Авторы пришли к выводу, что сексуальная ностальгия может быть инструментом для подавления чувства одиночества и укрепления близости в паре.
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