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4 июня, 10:33

Учёные выяснили, как повысить уровень сексуального удовлетворения

Sex Research: Ностальгия по сексу повышает уровень удовлетворённости

Чувство сексуальной ностальгии помогает испытывать повышенное сексуальное удовлетворение в отношениях — к такому выводу пришли исследователи Университета Миннесоты в США. Работа опубликована в журнале The Journal of Sex Research.

Согласно предыдущим исследованиям, ностальгия улучшает самочувствие, а также усиливает самооценку и чувство самосохранения. Кроме того, ностальгия может усилить чувство связи с другими людьми. Но её влияние на сексуальную жизнь специалисты ещё не изучали.

В эксперименте приняли участие более 800 человек, которые как минимум полгода состояли в отношениях. В рамках двух этапов исследования они проходили опрос касательно ностальгии по сексу и их удовлетворённости сексом (физической и эмоциональной).

Выяснилось, что чем чаще люди испытывали сексуальную ностальгию, тем выше был их уровень сексуальной удовлетворённости. Причём ярко выраженной эта связь была у лиц с высоким уровнем тревожной привязанности. Авторы пришли к выводу, что сексуальная ностальгия может быть инструментом для подавления чувства одиночества и укрепления близости в паре.

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Ирина Фальке
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