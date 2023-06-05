Эта группа крови считается самой аристократической. Проверьте, нет ли у вас в родственниках вельмож

Ни для кого не секрет, что ещё с древности люди делились на разные сословия. А их потомки продолжают жить и в современности. Просто некоторые не знают, что они могут быть правнуками аристократов, например, если предок осиротел и потерял знание о своих родителях. Но даже если у вас нет подробного генеалогического древа, понять, относитесь ли вы к дворянам и вельможам, можно. Достаточно узнать свою группу крови.

Если углубиться в историю, то можно заметить одну тенденцию. Люди из высшего общества обычно не заключали браки с кем попало. Можно сказать, что их семьи были элитным клубом для избранных. Нередко в которые входили кузены, двоюродные и троюродные родственники. А это несло в себе определённые генетические особенности рода, в том числе наделяя человека определённой группой и резус-фактором.

Большинство тружеников, то есть крестьян, жили везде — они, по сути, и являются основным народонаселением. У них была распространена, например, первая и вторая положительная группа крови. Поэтому и сейчас у большинства людей на земле именно такая разновидность крови. А что же до тех, кто жил поодаль в личных резиденциях и замках?

Как понять, что в вашем роду были аристократы и вельможи? Фото © Shutterstock