Эта группа крови считается самой аристократической. Проверьте, нет ли у вас в родственниках вельмож
Не только особые привычки или семейные обычаи могут указывать на принадлежность вашего рода к дворянам. Есть ещё один верный способ понять, что вы потомок аристократов. И для этого понадобится только узнать свою группу крови.
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Ни для кого не секрет, что ещё с древности люди делились на разные сословия. А их потомки продолжают жить и в современности. Просто некоторые не знают, что они могут быть правнуками аристократов, например, если предок осиротел и потерял знание о своих родителях. Но даже если у вас нет подробного генеалогического древа, понять, относитесь ли вы к дворянам и вельможам, можно. Достаточно узнать свою группу крови.
Если углубиться в историю, то можно заметить одну тенденцию. Люди из высшего общества обычно не заключали браки с кем попало. Можно сказать, что их семьи были элитным клубом для избранных. Нередко в которые входили кузены, двоюродные и троюродные родственники. А это несло в себе определённые генетические особенности рода, в том числе наделяя человека определённой группой и резус-фактором.
Большинство тружеников, то есть крестьян, жили везде — они, по сути, и являются основным народонаселением. У них была распространена, например, первая и вторая положительная группа крови. Поэтому и сейчас у большинства людей на земле именно такая разновидность крови. А что же до тех, кто жил поодаль в личных резиденциях и замках?
Как понять, что в вашем роду были аристократы и вельможи? Фото © Shutterstock
Считается, что именно четвёртая группа крови самая "аристократическая", особенно если ещё и с отрицательным резус-фактором. Открытие было сделано в 1902 году коллегами доктора Ландштейнера — итальянскими врачами-гематологами Альфредом де Кастелло и Адриано Стурли. Тогда была выявлена закономерность, что четвёртая группа крови формируется у людей из-за определённых мутаций в области локуса. Простыми словами, из-за смешения крови относительных родственников и странных браков. А именно вельможи и аристократы, как мы говорили выше, как раз этим и отличались.