НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Страшное слово — секс. Чего больше всего боятся женщины в интимных отношениях

Порой сексуальная жизнь из удовольствия превращается в кошмар — череду страхов и комплексов. Психологи говорят о множестве стереотипов, которые мучают людей. Большинство из них надуманные, но жизнь они портят вполне реально. Сегодня расскажем о самых распространённых интимных страхах женщин.

1142
Post cover

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Страх № 1. Недостатки

Как я буду выглядеть в постели — один из самых распространённых страхов. Лишний вес, складки на теле или родимое пятно — поводов для беспокойства может быть сотня. Но, как правило, всё это ерунда для любящего мужчины. Он принимает вас такой, какая вы есть

Фото © Shutterstock

Страх № 2. Неудовлетворённость

Боязнь не доставить удовольствие. Тут женские и мужские фобии схожи. Вдруг интимная близость не сложится. Такие вещи серьёзно понижают самооценку и накладывают отпечаток на будущий опыт. Не стоит бояться — страх убивает всё удовольствие

Фото © Shutterstock

Страх № 3. Эксперименты

Секс — зона, где человек должен отключить свои блоки и снять запреты. В идеале нужно делать то, что нравится и не причиняет вред другим. Но часто сексуальные игрушки, наряды или, о ужас, плётки вызывают оторопь. Женщина хочет попробовать, но боится

Фото © Shutterstock

Страх № 4. Быть использованной

Женщины боятся, что интимная близость не станет прологом к семье, детям и прочему. И часто так случается. Как к этому относиться? Как к эксперименту. Не надо строить воздушных замков, необходимо рационально понимать, что иногда секс — это просто секс

Фото © Shutterstock

Страх № 5. Беременность

Тут женские и мужские страхи опять совпадают. И несмотря на то, что мужчины думают, что женщины только и ждут, как бы родить от них потомка, это совершенно не так. Незапланированное дитя не всегда радостный сюрприз для девушки, даже несмотря на материнский капитал

Фото © Shutterstock

Страх № 6. Заболевание

Венерические болезни, как ни странно, редко попадают в список мужских страхов. А у женщин они всегда в топе. Видимо, дело в разном подходе к здоровью. Как быть? В идеале спросить справку. Но, если бюрократия не возбуждает, обязательно предохраняться

Фото © Shutterstock

Страх № 7. Раскрыть секрет

Порой женщины не испытывают удовольствия от секса. Тому может быть множество физиологических и психологических причин, но они хотят нравиться партнёру и симулируют страсть и оргазм. Женщины боятся, что их разоблачат и это ударит по их и мужскому самолюбию

Выбор редакции

Loading...