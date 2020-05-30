Страшное слово — секс. Чего больше всего боятся женщины в интимных отношениях

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Страх № 1. Недостатки
Как я буду выглядеть в постели — один из самых распространённых страхов. Лишний вес, складки на теле или родимое пятно — поводов для беспокойства может быть сотня. Но, как правило, всё это ерунда для любящего мужчины. Он принимает вас такой, какая вы есть
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Страх № 2. Неудовлетворённость
Боязнь не доставить удовольствие. Тут женские и мужские фобии схожи. Вдруг интимная близость не сложится. Такие вещи серьёзно понижают самооценку и накладывают отпечаток на будущий опыт. Не стоит бояться — страх убивает всё удовольствие
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Страх № 3. Эксперименты
Секс — зона, где человек должен отключить свои блоки и снять запреты. В идеале нужно делать то, что нравится и не причиняет вред другим. Но часто сексуальные игрушки, наряды или, о ужас, плётки вызывают оторопь. Женщина хочет попробовать, но боится
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Страх № 4. Быть использованной
Женщины боятся, что интимная близость не станет прологом к семье, детям и прочему. И часто так случается. Как к этому относиться? Как к эксперименту. Не надо строить воздушных замков, необходимо рационально понимать, что иногда секс — это просто секс
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Страх № 5. Беременность
Тут женские и мужские страхи опять совпадают. И несмотря на то, что мужчины думают, что женщины только и ждут, как бы родить от них потомка, это совершенно не так. Незапланированное дитя не всегда радостный сюрприз для девушки, даже несмотря на материнский капитал
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Страх № 6. Заболевание
Венерические болезни, как ни странно, редко попадают в список мужских страхов. А у женщин они всегда в топе. Видимо, дело в разном подходе к здоровью. Как быть? В идеале спросить справку. Но, если бюрократия не возбуждает, обязательно предохраняться
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Страх № 7. Раскрыть секрет
Порой женщины не испытывают удовольствия от секса. Тому может быть множество физиологических и психологических причин, но они хотят нравиться партнёру и симулируют страсть и оргазм. Женщины боятся, что их разоблачат и это ударит по их и мужскому самолюбию