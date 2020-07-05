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Граждан Узбекистана призвали не скапливаться на границе России

Мошенники предлагают "помочь" узбекистанцам вернуться домой через Казахстан.

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Фото © AP / TASS / Darko Vojinovic

Посольство Узбекистана в России обратилось к согражданам с просьбой не собираться на российско-казахстанской границе для того, чтобы через территорию Казахстана попасть на родину. Соответствующее сообщение появилось на сайте диппредставительства.

Дело в том, что в последнее время в Сети распространяются сообщения от частных извозчиков, которые обещают не только доставить до границы, но и помочь пересечь её. Однако, как информирует Посольство Узбекистана, все эти сообщения являются ложными. Таким образом в надежде вернуться на родину в обход карантинных мер узбекистанцы уже приехали в село Большая Черниговка Самарской области, в Бузулукский район и город Соль-Илецк Оренбургской области.

Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Сообщаем, что карантинные меры, в том числе ограничения по въезду, введённые как в России, так и в Узбекистане и Казахстане, остаются в силе, — говорится в публикации.

Как ранее сообщал Лайф, на фоне роста статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане для стабилизации ситуации были введены строгие карантинные меры на 14-дневный срок. Кроме того, Росавиация продлила запрет на международные полёты до конца июля.

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