Эпидемия строгого режима. Что делают с руками гели и перчатки и как спасти кожу

Нам велено ничего не трогать голыми руками в общественных местах, ибо коронавирусные частицы якобы имеют привычку подстерегать нас на всевозможных поверхностях. Но так ли это?

Крем, тёплая вода и никакого латекса

Дабы не платить четыре-пять тысяч рублей штрафа за несоблюдение перчаточно-масочного режима, нам предлагают выбрать какое-нибудь меньшее зло. В этом смысле лучше всего, конечно, полиэтилен — меньше 100 рублей за 50 пар. Винил и нитрил не менее прекрасны и удивительны, только в десять раз дороже. А вот латекс вообще брать не будем. И дело не только в том, что под две тысячи рублей за те же 50 пар.

Латекс — аллергенный материал, он может приводить к обострению дерматитов аллергических. Плюс под ними руки достаточно сильно могут потеть, что также не самым лучшим образом сказывается на состоянии кожи Зоя Константинова Дерматолог

А если учесть, что и без того измученные в духоте ладони и пальцы "на свободе" приходится то и дело судорожно натирать не слишком приятной антисептической субстанцией, то в глазах дерматологов возникает довольно тревожная картина. Врач Зоя Константинова посоветовала в этот непростой период особенно тщательно заботиться о здоровье кожи. То есть помимо самих перчаток надо запастись ещё и косметикой.

Во всех антисептических гелях содержится спирт, который растворяет нашу липидную оболочку кожи. Поэтому можно и нужно регулярно использовать увлажняющие кремы, чтобы как-то восстанавливать этот липидный барьер кожи, чтобы она не была подвержена пересыханию, растрескиванию Зоя Константинова Дерматолог

По мнению дерматолога, особенно хорошо, если крем для рук солнцезащитный. И ещё одно: не мыть руки горячей водой.

Надо стараться, чтобы вода была температуры тела, потому что горячая вода больше сушит кожу Зоя Константинова Дерматолог

Но есть способ избежать лишних проблем с кожей и при этом остаться ответственным и законопослушным гражданином: тканевые перчатки.

Я неоднократно видела, что люди надевают свои обычные перчатки. Раньше люди летом носили тонкие хлопчатобумажные перчатки. В принципе это может быть мерой профилактики, поскольку их можно постирать, отпарить, что-то с ними сделать Зоя Константинова Дерматолог

Специалист упомянула, что из-за медицинских масок тоже могут обостряться различные кожные проблемы, например акне или аллергические реакции. Однако в данном случае мы хотя бы понимаем, ради чего терпим неудобства: распространение коронавируса воздушно-капельным путём никто не оспаривает. Перчатки же, на взгляд дерматолога, скорее некий психологический приём.

Если это помогает человеку сохранить спокойствие, он боится лишний раз почесаться или что-то сделать: да, ок, носите перчатки. Но я не считаю, что это обязательная мера и что она прямо уж так будет снижать уровень заболеваемости Зоя Константинова Дерматолог

Врач призвала ни в коем случае не пытаться стирать и вообще повторно использовать латексные, виниловые и им подобные перчатки. Кроме того, дерматолог не считает нужным сильно навязывать перчаточно-масочный режим детям: в транспорте и магазинах, по её словам, это ещё имеет смысл, а вот на игровой площадке только лишняя мука: гораздо проще протирать ребёнку руки антибактериальными салфетками и следить, чтобы он не тянул пальцы в рот.

А если честно: перчатки помогают?

С одной стороны у нас глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она говорит, что коронавирус сохраняется на поверхностях до 72 часов, то есть сутками. А с другой наш самый народный доктор Елена Малышева уверяет, что заразиться таким образом "ковидом" совершенно невозможно и ни разу ещё не зафиксировали такого случая. Конечно, сразу хочется поинтересоваться: а как вообще определяют, через что человек заразился: подышали ли на него или он что-то где-то потрогал? В любом случае нам остаётся только почитать да поспрашивать, что на этот счёт говорят учёные и медики.

Вот, например. Недавно учёные из Университетского колледжа Лондона решили проверить, как быстро коронавирус распространяется по поверхностям в помещениях. В порядке эксперимента они нанесли вирус на поручни больничной койки в одном из индивидуальных боксов, а потом пять дней подряд брали пробы в 44 различных местах в том же отделении клиники. Выяснилось, что через десять часов инфекция оказалась уже более чем на 40% исследованных поверхностей. А ещё через три дня "заражены" были уже почти 60% изученных предметов. Правда, надо отметить, что для этого теста использовали не настоящий коронавирус, а абсолютно безопасный для человека ДНК вируса растения. То есть даже не сами вирусные частицы, а всего лишь их "запчасти".

В начале июня 2020 года специалисты из пекинского Центра контроля и профилактики заболеваний установили, что на самом деле главный путь передачи CoViD-19 — воздушно-капельный и чихать на окружающих, да и просто разговаривать с ними о чём-нибудь втрое опаснее, чем прикасаться к разным предметам своими "больными" руками. После анализа почти трёх сотен собранных образцов следы SARS-Cov-2 нашли лишь в 5,4% мазков с поверхностей предметов.

В Германии наведались в два десятка домохозяйств, где по крайней мере один человек минимум пять дней сидел на карантине с подтверждённым CoViD-19. Учёные решили проследить, где в их жилищах заводятся коронавирусные частицы. Выяснилось, что чаще всего они попадают в сточную воду из душа и раковины. А вот на каких-либо поверхностях их находили лишь в трёх с небольшим процентах случаев.

Вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев согласен с тем, что вероятность заразиться коронавирусом после прикосновения к какой-то поверхности довольно невелика, особенно сейчас — жарким летом.

Если кто-то плюнул специально на эту поверхность, то это да, действительно, и концентрация может быть значительная, и время (жизни коронавирусных частиц. — Прим. Лайфа) может быть продолжительное. А если вы, допустим, кашлянули себе на перчатку, а потом этой перчаткой схватились за поручень — извините, там доза настолько мала, что она едва ли может тянуть на заражающую Виктор Зуев Вирусолог, профессор профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Академик признался, что очень редко встречает людей в перчатках в общественных местах, однако сам предпочитает соблюдать установленное правило.

Я вам скажу откровенно про себя: у меня перчатки в кармане. Ну, мало ли что. Я же вирусолог всё-таки, я во всякие передряги попадал за свой 91 год. Всяко-разно может быть. Если у человека развивается дерматит, то не надо себя насиловать. Если спокойно переносите перчатки, конечно, лучше носить перчатки сейчас, потому что в России, если вы обратили внимание, снижение заболеваемости идёт очень-очень медленно. Это связано с тем, что мы с вами очень плохо соблюдаем масочно-перчаточный режим Виктор Зуев Вирусолог, профессор профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Доктор медицинских наук отметил, что в среднем из каждой сотни людей с положительными тестами на CoViD-19 примерно у 35 нет никаких симптомов, а это значит, что они могут заражать других, сами того не подозревая. Поэтому, с его точки зрения, лучше на всякий случай перекрыть все возможные пути передачи коронавируса.