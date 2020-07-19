Канье Уэст проведёт первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине

Рэпер Канье Уэст, который решил баллотироваться в президенты США, проведёт предвыборное мероприятие в Южной Каролине, сообщает издание Politico.
Уэст встретится с избирателями в Exquis Event Center в Северном Чарльстоне. При этом на мероприятие пустят только зарегистрированных гостей. Все участники должны будут носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.
В субботу артист обратился в "Твиттере" к сторонникам с просьбой поставить подписи для его включения в число кандидатов на выборах президента.
— Привет, ребята, пожалуйста, подпишитесь, чтобы включить меня в избирательный бюллетень в Южной Каролине в любом из этих мест, — сказал он, перечислив восемь мест и указав ссылку на веб-сайт kanye2020.country.
Напомним, Канье Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Он уже успел пририсовать себя на гору Рашмор, где высечены портреты четырёх американских лидеров.